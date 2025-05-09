PKK 12’nci Kongreyi Gerçekleştirdi

PKK 12. KONGRESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde 12’nci kongresini topladığını duyurdu. Örgüt tarafından kongreyle ilgili yapılan açıklamada, tarihi öneme sahip kararlar alındığı ifade edildi. “PKK 12’nci Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

KONGRE ÖCALAN’IN ÇAĞRISI ÜZERİNE TOPLANDI

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrı sonrası örgüt, kongreyi toplayarak kendini feshetmeye yönelmişti. Kongrenin, tüm çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda eş zamanlı olarak yapıldığı belirtildi. Öcalan’ın çağrısı üzerine düzenlendiği kaydedilen kongrede, önemli kararlara imza atıldığı bildirildi.

ŞEHİT ÖNDER İÇİN SAYGI DURUŞU

Açıklamada, “PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder’i saygı ve minnetle andı” ifadeleri yer aldı. Önder’in, 12 yıldır Öcalan’a yoldaşlık eden önemli bir şahsiyet olduğu ve barış ile demokratik toplum hedeflerine ulaşılması için herkesin çaba göstermesi gerektiği vurgulandı. Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü için mücadelenin süreceği de ifade edildi.