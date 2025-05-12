Pkk Feshetti. Özgür Özel Açıklama Yaptı

PKK’NN AÇIKLAMASI VE CHP’DEN DESTEK

PKK, sabah saatlerinde yaptığı duyuruda kendisini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını açıkladı. 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen kongrede alınan kararlar bugün kamuoyuna suna. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini belirten Özel, “Barışın yanındayız” dedi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK’nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir” ifadelerini kullandı.

HUKUK DEVLETİ VE DEMOKRATİK ÇÖZÜMLER

Özel, bu süreçte başarılı olmanın temelinin atılacak adımların samimiyeti, hukukiliği ve demokratik meşruiyeti ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Ayrıca, “Kürt sorunu dahil olmak üzere ülkemizdeki tüm sorunların çözümü hukuk devleti, adalet ve demokrasiden geçer.” diyerek bu sürecin kapsayıcı bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Toplumsal barışın güvencesinin, millet iradesine, ulusal egemenliğe ve Cumhuriyetin değerlerine dayandığını belirtti. Özel, “Bundan sonraki dönemde tam mutabakata dayanan bir toplumsal barışın güvencesi olarak demokrasi ve hukukun üstünlüğünün kurumsallaştırılması konusunda atılması gereken adımlar vardır.” ifadelerini de ekledi.

DEMOKRATİKLEŞME VE YASAL DÜZENLEMELER

Cumhuriyet Halk Partisi olarak şehit aileleri, gaziler ve tüm mağdurlar adına tam bir çözüm için çalışmalara devam edeceklerini belirten Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde demokratik düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. “Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz.” diyerek mevcut kanunların uygulanmasındaki olumsuz yaklaşımların terk edilmesi ve anayasa ihlallerine son verilmesi gerektiğini hatırlattı.

SİYASİ TUTUKLULARIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Özel, yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Ümit Özdağ gibi isimlerin özgürlüğüne kavuşması gerektiğini vurguladı. “Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun barış ve demokrasi taleplerinin kişisel siyasi hedefler doğrultusunda istismar edilmesine izin vermeyecektir.” diyerek Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu’nun seçimler için elzem olan özgürlük koşullarının sağlanması gerektiğini belirtti. “Bir yandan barışa yönelik adımlar atılırken, diğer yandan muhalefete savaş açılması ve düşman hukuku uygulanması kabul edilemez.” ifadelerini kullandı. Özel, barış umudunun ve kardeşçe yaşama iradesinin siyasi çıkarlar uğruna heba edilmesine karşı duracaklarını vurguladı.

PARTİ OLARAK KARARLILIKLA ÇALIŞMA

Cumhuriyet Halk Partisi’nin barış ve demokrasinin tesisi konusundaki sorumluluk bilincine sahip olduğunu belirten Özel, “Bizler, ana muhalefet partisi olmanın ötesinde Türkiye’nin birinci partisi olarak iktidara hazırlanma sorumluluğumuz ve tarihsel mirasımızın gücü ile barış ve demokrasinin inşasının güvencesiyiz.” dedi. Parti olarak kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Özel, barış ve demokrasi için gereken tüm adımları atacaklarını söyledi.