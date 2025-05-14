PKK Fesih Açıklaması Anlaşma Değil

PKK’NIN FESHİ AÇIKLAMASI ANLAŞMA DEĞİL

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, PKK’nın kendini feshetme açıklamasının bir anlaşma metni olmadığını vurguladı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü olarak Hacısalihoğlu, bu kararın terör örgütünün diğer uzantılarını da kapsadığını ifade etti. Türkiye’nin, sabır stratejisi ve güç biriktirme süreci ile bu noktaya geldiğini belirten Hacısalihoğlu, “Suriye’deki değişim önemliydi. Mehmetçiğin mücadelesinde terörün fiziki olarak gelindiği nokta başarıydı. Türkiye, terör örgütünün siyasi uzantısının demokrasinin üzerindeki gölgesini kaldırmalıydı ve bu konuda kararlıydı. Örgüt kendini feshedecek, silahlar bırakılacak, Türkiye’nin demokrasisini güçlendirmek için adımlar atılacak. Bu konuda verilen güvence ve yapılan çağrı karşılık buldu” dedi.

AÇIKLAMANIN TARAFI DEVLET DEĞİL

Prof. Dr. Hacısalihoğlu, örgütün fesih açıklamasında “ancak, ama, şu olursa, bu yapılırsa” gibi gerekçeler yer almadığına dikkat çekti. “Örgüt kendini feshetmiştir, silahlar teslim edilecektir, bu tek taraflı bir beyandır. Dolayısıyla bu, bir anlaşma metni değildir. Bunun tarafı Türkiye Cumhuriyeti devleti değildir” ifadelerini kullandı. “Terörsüz Türkiye hedefi, Suriye ve Irak hedefidir” diyen Hacısalihoğlu, ülkedeki toplumsal ve siyasi kesimlerin temsil edilebileceği bir anayasal süreç geçmesi gerektiğini belirtti.

PKK’NIN TASFİYESİ İÇİN DÜZENLEMELER BEKLENİYOR

Hacısalihoğlu, sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini; PKK’nın tasfiye süreci için çeşitli düzenlemelerin beklediğini ifade etti. “Silahların teslimi ve bunun yöntemi, örgütün unsurları var. En iyi devlet biliyor, örgütün elebaşları var. Vatandaşlar arasında, hiç suça karışmamış olanlar da mevcut. Diyarbakır annelerinin evlatları için ayrı bir düzenleme yapılacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, siyasi ve hukuki beklentilerin de karşılanması gerektiğini belirtti.

İMRALI’DAKİ ŞARTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILABİLİR

Pr. Dr. Hacısalihoğlu, hasta durumdaki terör hükümlüleri için genişletici adımlar atılabileceğini belirtti. İmralı’daki şartlarla ilgili değişiklik olabileceğini kaydeden Hacısalihoğlu, “Orada avukatlarla görüşmelerde kısıtlamalar vardı; o imkanlar biraz daha geniş tutulabilir. Bu, Abdullah Öcalan’ın affedilmesi değildir” dedi.

PKK’NIN UZANTILARI HENÜZ TEHLİKE

PKK’nın feshine rağmen diğer uzantılarının eylemlerine devam edeceği tartışmalarına da değinen Hacısalihoğlu, “KCK diye bir yapılanma var; PKK onun küçük bir parçasıdır. Açıklama bir parçasının tasfiyesidir, diğer unsurları kapsamayacaktır demek doğru değildir. KCK sözde devlet yapılanması ve sözde anayasal bir şemadır. Bütün hepsinin özü PKK’dır” diyerek, kelime oyunlarına kapılınmaması gerektiğini vurguladı.