PKK, Fesih Kararı Sonrası Süreci Merak Ediyor

PKK’NIN TARİHİ KARARI SONRASI SÜREÇ

PKK’nın kendi içindeki feshini açıkladığı tarihi kararının ardından gözler bu gelişmenin ardından gerçekleşecek olaylara çevrildi. PKK’lı teröristler silahlarını nasıl ve nereye bırakacak, silah bırakan teröristler ne yapacak, örgütün üst düzey yöneticileri nereye gidecek? Terörsüz Türkiye sürecinin ikinci aşamasına geçilirken, bu dönemin en önemli parçasını oluşturan silahların teslim tarihiyle ilgili planlama yapılmaya başlanacak.

SİLAHLARIN TESLİMİ İÇİN MEKANİZMA KURULACAK

Haziran ayında Türkiye, Irak ve Suriye’de silahların teslimi için bir mekanizma kurulacak. Süleymaniye ve Erbil’de iki ayrı komisyon oluşturulacak. Bu komisyonlar, Irak Merkezî Hükûmeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT’ten görevlilerle bir araya gelecek. Silah bırakma süreci, MİT tarafından sürekli takip edilecek. Özellikle, fesih ve silah bırakma sürecinin gerçek olup olmadığını gözlemlemek ve raporlamak için çeşitli kanallar kullanılacak. Türkiye Gazetesi’nde belirtildiği gibi, örgütün yönetici kadrosunun sayısının 250 civarında olduğu ve bunların Irak veya Suriye’de kalmasına izin verilmeyeceği ileri sürülüyor. Bu yöneticiler, başka ülkelere geçiş yapabilecek, ancak toplu olarak bir ülkede kalmaları mümkün olmayacak.

TÜRKİYE’İN YENİ SÜRECE YAKLAŞIMI

Silahların toplanması ve imhasına dair süreçlerin yanı sıra, örgüt mensuplarının geleceği konusu da gündemde olacak. Türkiye, bu süreci yalnızca Irak ve Suriye ile yürütecek ve başka bir ülkenin garantörlüğünde herhangi bir formül uygulanmayacak. PKK’nın Suriye kolu olan YPG konusundaki süreç ise Şam yönetimiyle takip edilecek. Türkiye ve Şam yönetimi, Suriyeli olmayan YPG’lilerin sınır dışına çıkarılmasını ve diğer YPG mensuplarının Şam yönetimine entegre olmasını savunuyor. Bu durumun yanı sıra, Suriye’nin kuzeyinde özerk bir yapıya veya ayrı silahlı bir güce kesinlikle izin verilmeyecek.

DEMOKRATİKLEŞME AŞAMALARI VE GÖZLEMLER

Ayrıca, hem Irak hem de Suriye tarafında, yeni süreç için itiraz edenlerin örgütten ayrılarak farklı bir silahlı yapılanmaya gitme ihtimaline karşı Türkiye’nin uzun vadeli bir süre bölgede kalacağı belirtildi. AK Parti kaynakları, sürecin gözlemlenmesinin uzun zaman alacağını dile getirirken, “Bu aşamadan sonra önemli olan bu kararların sahada nasıl uygulanacağıdır. PKK’nın silah bıraktıktan sonraki sürecin ilerlemesi zaman alacaktır. Bir vaatte bir anda sonuç alınması beklenmemeli” şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan, MİT’in sahadaki gözlemlerine göre, Türkiye’de demokratikleşme konusunda aşamalı olarak bazı yeni adımlar atılması gündeme gelecek. Ancak bu adımlar atılırken Türkiye’nin kırmızı çizgileri korunacak. Terör örgütünün teslim edeceği silahlara dair TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “PKK’nın teslim ettiği silahların hepsini Türkiye alacak. Silahlar üzerinde inceleme yapılacak ve Türkiye’de kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak. Silah bırakma yaz ayları boyunca sürecektir.” açıklamasını yaptı.