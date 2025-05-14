Pkk Fesih Kararını Duyurdu

PKK’NIN FESİH KARARI AÇIKLANDI

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede fesih kararı alan terör örgütü PKK, bu durumu yazılı bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Açıklamada örgütsel yapının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararı alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından, silahların nasıl teslim edileceği konusunda dikkatler yoğunlaştı.

HÜKÜMET SÜRECİ YAKINDAN İZLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından “MİT ve diğer birimlerimiz herhangi bir yol kazasının yaşanmaması için süreci takip edecek” demişti. MİT, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından süreci yakından izleyecek ve bu kararın uygulamaya konulmasıyla ilgili adımların denetimini gerçekleştirecek. Bu sürecin haziran ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

SİLAH TESLİMİ İÇİN MERKEZLER BELİRLENDİ

Türkiye, Irak ve Suriye’de PKK’nın silah bırakacağı merkezlerin tespit edildiği bildirildi. Haziran ayında Türkiye içinde, Irak’ta ve Suriye’de bir mekanizma oluşturulması planlanıyor. Silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil’de iki ayrı komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda Irak Merkezî Hükümeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT’ten görevliler ortak görev yapacak. Silah bırakma süreci MİT tarafından kesintisiz olarak takip edilecek.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİYLE KONTROL EDİLECEK

Milliyet’in haberine göre; silah bırakma işlemi her ülkede, o ülke ile birlikte oluşturulan mekanizma sayesinde kontrol edilecek. PKK’nın bağlantılı yapılarının bulunduğu Irak ve Suriye’de MİT, ilgili devletlerle işbirliği yaparak silah bırakma sürecini denetleyecek. Türkiye’de ise kontrol tamamen MİT’in sorumluluğunda olacak. Devletin PKK’nın silah bıraktığını kabul etmesi ise MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacağı rapor sonucunda gerçekleşecek.