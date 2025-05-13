PKK Fesih Kararını Duyurdu, Bakırhan

PKK’NIN FESHİ GÜNDEMDE

5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen kongrede terör örgütü PKK’nın bir fesih kararı aldığı ifade edildi. Bu kararı, örgüt yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, örgütsel yapının feshedilmesine ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılmasına dair kararlar kamuoyuna aktarıldı.

DEM PARTİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Terör örgütü PKK’nın tarihî kararının ardından, Dem Parti ilk grup toplantısını düzenledi. Burada Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İktidara çağrıda bulunan Bakırhan, “İnsani, somut ve güven artırıcı bazı düzenlemelerin bayram sonrasına bırakılmadan yapılması Türkiye’nin önünü açacaktır” dedi.