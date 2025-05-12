Pkk, Kendini Feshetti Ve Silah Bıraktı

KONGRENİN SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini toplayan PKK’dan beklenen açıklama yapıldı. Terör örgütü, kongrenin sonuç bildirgesini yayımlayarak kendisini feshettiğini ve silahları bıraktığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden dizayn edilmesi çağrısı yer aldı. PKK’nın fesih metni ile ilgili ayrıntılara yer verildi.

FESİH METNİNE GÖRE PKK’NIN TARİHİ MİSYONU TAMAMLANDI

Bildirgede “PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi, PKK mücadelesinin, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi.” ifadeleri kullanıldı. PKK 12. Kongresi, Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sonlandırılması kararlarını alarak, PKK adı altında yürütülen çalışmaları sonlandırdı.

BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM ÇAĞRISI

Ayrıca bildirgede, “Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz.” denildi.

SİYASİ GELİŞMELER VE GÖRÜŞMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de partisinin grup toplantısında “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” dedi. Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ardından DEM Parti heyeti, parti ziyaretlerine başladı ve önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

ÖCALAN’DAN SİLAH BIRAKMAYA ÇAĞRI

DEM Parti heyeti, Öcalan ile yaptığı görüşme sonrasında, Öcalan’ın “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerine yer veren mesajını açıkladı. Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Mayıs’ta “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak.” diye belirtti.

Tüm bu gelişmeler, PKK’nın kongresinin ardından 12 Mayıs’ta kendisini feshetmesi ve silah bırakma kararını almasıyla sonuçlandı. Bildiri metni ile ilgili daha fazla detay ise ileride paylaşılacak.