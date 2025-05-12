Pkk Kendini Feshettiğini Duyurdu

KONGRE SONRASI YENİ GELİŞMELER

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini gerçekleştiren terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama nihayet geldi. PKK, yayımladığı sonuç bildirgesinde kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Açıklamada, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden ele alınması çağrısı yapıldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Siyasetçi ve yazar Zeynep Alkış, canlı yayınında haber kanalı yetkililerinin PKK’nın aldığı bu karara yönelik sorularını yanıtladı. Alkış, “Kendilerine resmi olarak feshettiler ama bu bir teslimiyet mi ya da yeni bir dönüşüm mü?” diyerek konuyu ele aldı. Alkış, durumu bir evrim olarak değerlendirdiğini belirtti ve “Değişim veya bir teslimiyetten ziyade bir evrim olarak görüyorum” dedi. Ayrıca, PKK’nın 50 yıl önceki düşüncelerinin artık geçerliliğini yitirdiğini Öcalan’ın mektubunda ifade ettiğini de dile getirdi.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Alkış, “47 yıl sonra alınan bu tarihi karar, PKK’nın resmen silah bıraktığını duyurması, Türkiye tarihi için, Cumhuriyet tarihi boyunca belki de en önemli başarılar arasında” ifadelerini kullandı. Bu süreçte devletin akıl yürütmesini ve halkın iradesini vurguladı. “Barış konusunda bugünlere geldik, bu halkın gösterdiği irade ile mümkün oldu. İnsanlar evlerinde bu müjdeyi kutluyor” dedi.

PKK’NIN YAPILANMASI VE GELECEĞİ

Alkış, PKK’nın sadece kendisinden oluşan bir örgüt olmadığını, çeşitli bileşenler ve fraksiyonlar içerdiğini de hatırlattı. PKK’nın kongresinin bu çeşitli yapıların üstünde bir mekanizma olduğunu kaydetti. Sonuç olarak PKK’nın kendini tamamen lağvettiğini ve tarihin arka sayfalarına gömüldüğünü belirtti.