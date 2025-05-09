PKK Kongresi, Demokratik Geleceği Temin Ediyor

KONGRE AÇIKLAMASI VE ÖCALAN’IN ÇAĞRISI

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Abdullah Öcalan’ın terörün sona ermesi için yaptığı çağrının ardından PKK’nın gerçekleşen kongresine yönelik açıklamalarda bulundu. Beştaş, “Sayın Abdullah Öcalan’ın ‘Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı’ doğrultusunda gerçekleşen PKK kongresi, yeni bir döneme kapı araladı. Bu adım, siyasetin konuşması, halkların eşit ve özgür geleceği için demokratik zeminde buluşmasıdır” ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs tarihleri arasında düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda toplanıldığı ve önemli kararların alındığı vurgulandı.

TARİHİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

PKK kongresine ilişkin X hesabından bir yazılı açıklama yapan Meral Danış Beştaş, “Bugün, halklarımızın özgürlük ve demokrasi yürüyüşünde tarihi bir eşiğe tanıklık ediyoruz. Sayın Abdullah Öcalan’ın ‘Demokratik Toplum ve Barış Çağrısı’ doğrultusunda gerçekleşen PKK kongresi, yeni bir döneme kapı araladı. Bu adım, siyasetin konuşması, halkların eşit ve özgür geleceği için demokratik zeminde buluşmasıdır” dedi.

BARIŞ ve DEMOKRATİK TEMELLER

Beştaş, “Bu tarihi sorumluluk, artık hepimizin omzundadır. Barışı kalıcı kılmak, halklarımızın ortak iradesiyle, eşitlik temelinde çoğulcu ve demokratik toplumu birlikte inşa etmekten geçiyor. Farklılıkları zenginlik, ortak yaşamı ilke sayan bir demokratik toplum mümkün; bunun mücadelesi bugün daha anlamlı, daha yakıcıdır. Bu yolda kararlıyız: Barışı, halkların ortak eseri olarak geleceğe mutlaka taşıyacağız” şeklinde görüşlerini belirtti.