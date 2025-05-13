PKK’nın 12 Mayıs Fesih Açıklaması Bekleniyor

PKK’NIN FESİH AÇIKLAMASI VE YPG KAPSAMLI SORUNLAR

PKK’nın 12 Mayıs’ta yapmış olduğu fesih açıklaması sonrası kararın Suriye’deki Halkın Savunma Birlikleri’ni (YPG) etkileyip etkilemeyeceği büyük merak konusu oldu. Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren YPG’nin PKK’nın bir uzantısı olduğunu öne sürüyor, dolayısıyla PKK’nın silah bırakma kararının YPG’yi de kapsaması gerektiğini savunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili olarak “Kuzey Irak ile birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz” dedi. YPG, IŞİD ile mücadelede ABD ile işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) de temelini oluşturuyor. Suriye’de Aralık 2024’te Esad yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni hükümet 10 Mart’ta SDG ile bir entegrasyon anlaşması imzaladı. Türkiye’nin öncelikle bu anlaşmanın uygulanmasını beklediği belirtiliyor.

YPG’YE YÖNELİK BEKLENTİLER

Türkiye’nin anlaşma kapsamında beklentileri arasında YPG’nin askeri gücünün tamamen yok edilmesi, yönetiminin kendini feshederek merkezi hükümetin kontrolüne geçmesi ve Suriyeli olmayan YPG üyelerinin ülkeden ayrılması yer alıyor. Kuzey Irak’taki PKK varlığından farklı olarak YPG’nin çoğu Suriyeli Kürtlerden oluşuyor. Türkiye, bu kişilerin yasal statüyle ilgili problemin Şam yönetimi tarafından çözülmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, Türkiye’nin ABD’nin Suriye’deki askeri varlığına dair durumu da gözlemlediği belirtiliyor.

GÖRÜŞMELER VE ANLAŞMALAR

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK’nın fesih açıklamasının yapıldığı gün Ankara’da bir araya geldi. Türkiye-Suriye-Ürdün üçlü görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında Şeybani, Türkiye’yi PKK’nın silah bırakma kararı nedeniyle tebrik etti. Ayrıca, Suriye’deki sorunların SDG ile 10 Mart’ta yapılan anlaşmanın uygulanmasıyla çözüme ulaşacağını dile getirdi. Şeybani, SDG’nin kurulmakta olan Suriye ordusuna katılımını içeren anlaşmayı “samimi bir niyetle” hayata geçirmelerini temenni ettiğini vurguladı. Oyalama veya kaçamak tavırlara itiraz eden Şeybani, “Devlet olarak [Suriye’nin kuzeydoğusundaki] bu bölgelerde kamu kurumlarını yeniden etkinleştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

ABD VE SÜREÇLERİN TAKİBİ

Basın toplantısında, Fidan YPG’nin silah bırakma sürecinden bahsetmese de bu örgütün Suriye’ye ait toprakların üçte birini “işgal etmesinin” güvenlik açısından ciddi bir tehdit olduğunu belirtti. Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin SDG ile Şam yönetimi arasında gerçekleştirilen anlaşmanın yürütülmesini dikkatlice takip ettiğini aktardı. Ayrıca, PKK’nın fesih açıklamasının ardından bu süreçte SDG’nin Suriye ordusuna katılım sürecinin hızlanması beklentisi dile getirildi. Türkiye, ABD’nin Suriye’deki askerlerinin çekilip çekilmeyeceğini de merak ediyor. ABD’nin, SDG ortaklığında IŞİD ile mücadele çerçevesinde Suriye topraklarında yaklaşık 1400 askeri bulunuyor. Dışişleri Bakanı Fidan, bölgedeki durumun ABD’li askerlerin orada varlığına fazla ihtiyaç olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu konuda benzer bir görüş serdettiği aktarıldı.

ORTAK ÇALIŞMALAR VE ENDİŞELER

Türkiye, Suriye, Ürdün, Irak ve Lübnan’ın IŞİD ile mücadele ve IŞİD üyelerinin tutulduğu kampların yönetimini ortaklaşa yürüttüğünü ve ABD’nin çekilmesi durumunda bu misyonu üstlenebileceğini ifade etti. Ankara’nın böyle bir süreçte kuzey Suriye’deki durumu bozmayı hedeflemediği kaydediliyor. Türkiye’nin, Washington’un muhalefet edeceği türden YPG’ye yönelik bir baskı ortamı yaratmayacağı da değerlendiriliyor. SDG ile Şam yönetimi arasında yapılan sekiz maddelik anlaşma, Suriye’deki tüm etnik ve dini azınlıkların haklarına güvence sağlamayı, SDG kontrolündeki bölge ve altyapıların Şam’a bağlanmasını ve SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu içermekte. Anlaşmanın her maddesinin uygulanması için ayrı komitelerin oluşturulacağı ve bu uygulamaların yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. Türkiye, SDG ile yapılan anlaşmayı olumlu buluyor ancak sürecin işlerliğine dair endişelerini ve beklentilerini Şam’a iletti.