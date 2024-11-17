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“PKK’nın Avrupa Yapılanmasına Darbe!”

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ORTAK OPERASYONUN BAŞARISI

Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği ortak operasyon, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif rol oynayan Serdar Tunagür’ü yakalamayı başardı. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin yurtdışındaki terör unsurlarına karşı yürüttüğü etkili mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

TERÖRİSTİN ŞEBEKESİNE DARBE

Yapılan bu operasyon, terör örgütünün yurtdışındaki bağlantılarını zayıflatacak ve faaliyetlerini engelleyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri, bu tür operasyonlarla birlikte teröristle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtiyor.

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