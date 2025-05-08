PKK’nın Çocukları Kaçıran Aileleri Mücadele Ediyor

AİLELERİN UMUTLU EYLEMLERİ SÜRÜYOR

Van’da, terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarına kavuşma umutlarıyla eylemlerine devam ediyor. Demokratik Eğitim ve Meclis (DEM) Parti il binası önünde başlatılan oturma eylemi, 101’inci haftasına girdi. Bu hafta toplu olarak bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı’na kadar yürüyerek, birlikteliklerini gösterdi. Aileler, sloganlar atarak tek bir amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANI VE MHP LİDERİNE DESTEK AÇIKLAMASI

Eylemlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin attığı adımlara desteklerini de yineleyen aileler, bu konudaki kararlılıklarını ifade etti. Kızının dağa kaçırıldığını belirten Nazlı Sancar, her hafta umutla eylem yaptıklarını vurguladı. Sancar, “Evlatlarımız katillerin elinden kurtulup gelsin. Böylece hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Evlatlarımızın peşini bırakmayacağız. Bu katillere çocuklarımızı teslim etmeyeceğiz” dedi.

EVLAT HASRETİ VE ACISI

Ailelerin hissettikleri evlat özlemi, kelimelerle ifade edilemeyecek derecede derin. Sancar, “14 yıldır evlat acısı çekiyorum. Her yanım eksik. Ne anneler günü ne başka bir gün, her gün buruk geçiyor. Kızım Şeyma, beni görüyor ve duyuyorsan gel, devlet güçlerimize teslim ol” diye seslendi. Aileler, hakları olan evlatları için mücadelelerine devam edeceklerini duyurdu.