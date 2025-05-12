Pkk’nın Fesih Kararı Açıklandı

PKK’NIN KONGRESİ VE FESİH KARARI

5-7 Mayıs tarihleri arasında kongresini gerçekleştiren PKK, feshetme kararı ve silah bırakma sürecini kamuoyuna duyurdu. Bu gelişmeye dair Ankara’dan gelen ilk açıklama ise dikkat çekici oldu.

ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, bu sürecin Terörsüz Türkiye hedefi için kritik bir eşik olduğunu belirtti. Ala, “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecek” dedi.

SÜREÇ İZLENİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu sürecin titizlikle takip edildiğine vurguda bulunarak, “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir” dedi. Çelik, fesih ve silah bırakma kararının PKK’nın tüm uzantıları ile illegal yapılarını kapsamlı şekilde içermesi gerektiğinin altını çizdi.

OLUMLU ETKİLER YARATACAK

Çelik, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının “içerde” ve “dışarıda” somut bir şekilde hayata geçmesi gerektiğini belirterek, “Bu sayede terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dair olumlu bir dalga oluşacaktır” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin elde edeceği terörsüzleşme ile milli birliğin güçleneceğinin altını çizdi.

SOYADIMIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Çelik, “Buna ulaşılması demek, kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir” ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararının, Türkiye’nin Terörsüz Türkiye sürecindeki önemli bir aşama olduğunu dile getirdi.

PRATİK ADIMLAR TAKİP EDİLECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında, PKK’nın aldığı kararın tarihi ve önemli olduğunu ifade ederek, “Bu karardan sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz” dedi. Fidan, Türkiye’de son 20 yılda geliştirilen demokrasinin, bölgedeki diğer halkları olumlu şekilde etkilemesini hedeflediklerini vurguladı.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu süreci önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirerek, “Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakacak ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda emin adımlarla yürüyüşünü sürdürecektir” dedi.

HAYIRLI OLSUN MESAJI

Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise fesih kararını değerlendirerek, “Kongre hayırlı olsun. Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız” şeklinde konuştu.