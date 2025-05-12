PKK’nın Fesih Kararı İçin Özür Bekleniyor

Pkk’nın Fesih Kararı Üzerine Açıklamalar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Özdağ, bu duruma gereken bir konu olduğunu belirten ifadeler kullandı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “PKK bildirisinden anlaşılan şudur: İstiklal Savaşı’nı verdiğimiz; Sevr Antlaşması’nı yırttığımız; emperyalist güçleri, Lozan Antlaşması’nı imzalamaya zorladığımız ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor” dedi.

Özdağ’ın Değerlendirmesi

Açıklamasında, PKK’nın tavrının ve yapılan açıklamaların, Türk milletinin tarihsel mücadelesine karşı bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Özdağ, Türk milletinin bağımsızlık savaşında kazandığı kazanımların ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Bu bağlamda, önem taşıyan bir durumu ifade etmiş oldu.