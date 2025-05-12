PKK’nın Fesih Kararı Tarihi Değerlendirme

PKK’NIN KONGRESİNDE TARİHİ KARAR

Terör örgütü PKK’nın 12. Olağanüstü Kongresi’nde silahlı mücadeleyi sonlandırma ve örgütü feshetme kararı alması, siyasi gündemde önemli bir yere sahip oldu. Kararın arından sürece dair önemli açıklama Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

AHMET DAVUTOĞLU’NDAN DEĞERLENDİRME

Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programında yer alan Davutoğlu, PKK’nın yapılan fesih kararını “tarihi” olarak tanımladı. Bu süreçte katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür ettiğini belirten Davutoğlu, “7 aydır bu karar için altyapı hazırlayanlara, başta Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli’ye, MİT’e ve destek veren herkese teşekkür borçluyuz” ifadelerini kullandı.

SÜRECİN GECİKTİRİLMESİ RİSK TAŞIYOR

Silahlı yapının ortadan kaldırılmasının zamanla yayılması durumunun ciddi riskler taşıyabileceğini söyleyen Davutoğlu, sürecin gecikmeden ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi. Silahsızlanma sürecinin yalnızca sembolik bir adıma dönüşmemesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, “Bu sürecin güvence altına alınabilmesi için, tarafların katılımıyla ortak bir mekanizma kurulmalı. Aksi halde zamana yayılan adımlar provokasyonlara açık hale gelir” şeklinde uyarılarda bulundu.