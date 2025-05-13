PKK’nın Fesih Kararından Sonra 300 Kişi Gelemeyecek!

PKK’NIN FESİH KARARI AÇIKLANDI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği fesih kongresinin sonuçlarını dün sabah duyurdu. Örgütün yayımladığı açıklamada, “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı.” ifadesi yer aldı. Bu gelişmeyle birlikte, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek, merak konusu oldu.

ÜÇLÜ MEKANİZMA KURULUYOR

PKK’nın feshetme ve silah bırakma kararıyla Irak’ın kuzeyinde, Irak merkezi yönetimi ve bölgesel Kürt yönetiminin de yer aldığı yeni bir mekanizma oluşturulacak. Dağdan inen teröristlerin silahlarını teslim edebileceği ve kayıt altına alınacağı merkezler, Irak’ın Süleymaniye ve Erbil gibi şehirlerinde kurulacak. Tüm bu süreç, Türk istihbaratı ve askeri birliklerin kontrolü altında yürütülecek. PKK’ya ait silah depoları ve kamplardaki her türlü silah, mühimmat ve patlayıcının teslim edilmesi planlanıyor. Silah bırakma sürecinin yaz sonuna kadar tamamlanması amaçlanıyor.

SİLAH BIRAKAN ÜYELERİN GELECEĞİ

Silah bırakan örgüt üyeleri için iki aşamalı bir süreç başlayacak. Türkiye’de suç kaydı bulunmayan yabancı uyruklu örgüt üyeleri, kimliklerini taşıdığı ülkelere geri dönecek. Türk vatandaşı teröristler ise kademeli olarak sınırlardan teslim alınacak. Bu kapsamda yer alan örgüt üyelerinin sayısının 2 ila 4 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Kaynaklar, Türk vatandaşı olan teröristlerin çoğunun Türkiye’de daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığını vurguluyor.

GELEMEYEN TERÖRİSTLER

Örgüt yönetimi ile kırmızı ve turuncu listelerde yer alan yaklaşık 300 kişi Türkiye’ye giriş yapamayacak. Bu bireylerin Norveç, Güney Afrika gibi üçüncü ülkeler aracılığıyla başka yerlere gönderilmesi planlanıyor. Silah bırakan teröristlerin Suriye’ye geçişine kesinlikle izin verilmeyecek.

İSTİHBARAT RAPORU HAZIRLAYACAK

Süreç sonunda istihbarat birimleri, kapsamlı bir rapor hazırlayıp devlet yönetimine iletecek. Bu rapor, silah bırakma sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyacak. Eğer rapor olumlu olursa, infaz kanunu ve ceza kanununda bazı düzenlemeler ile demokratikleşmeye yönelik yeni adımlar gündeme gelebilir.

ÖCALAN’IN DURUMU

Güvenlik nedeniyle İmralı Adası’nda kalmaya devam edecek olan Abdullah Öcalan’ın fiziksel koşulları ve dış dünya ile temasıyla ilgili adımlar, yasal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilecek. Süreç boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki varlığı sürdürülecek ve sınır güvenliği için planlı faaliyetler aralıksız devam edecek.

YPG’NİN DURUMU

Suriye’deki YPG bölgesinin bu sürece dâhil edilişi, Suriye merkezi yönetimi ile SDG arasındaki devam eden görüşmelere bağlı olacak. Yetkililer, sürecin PKK ve tüm bileşenlerini kapsadığına dikkat çekiyor. İlk aşamada YPG içindeki Suriyeli olmayan silahlı unsurların sınır dışına çıkarılması gerektiği belirtildi. Süreç sonunda ise YPG’nin de silahsızlanması gerekiyor.