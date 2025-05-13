PKK’nın Fesih Kararının Ardından Toplantı

YENİ SÜREÇ İÇİN YASAL DÜZENLEMELER GÖRÜŞÜLDÜ

Terör örgütü PKK’nın kendini feshedip silah bıraktığını ilan etmesinin ardından, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Toplantıda, mevcut durum göz önünde bulundurularak yasal düzenlemelerin ihtiyaç duyduğu, 2013’te başlayan sürecin ardından yaşananlarla birlikte süreçte görev alanların ve İmralı’ya gidenlerin yasal güvence altına alınması gerektiği tartışıldı. Ayrıca, siyasi partilerle yeniden yapılacak ziyareti ve bu kapsamda önerilerin alınması üzerinde duruldu.

YASAL ÇERÇEVE ÖNERİSİ

PKK’nın 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12’nci kongresinin sonuç bildirgesiyle kendini feshetmesi ve silah bırakması sonrası, DEM Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen MYK toplantısında sürecin geleceği ile ilgili yeni bir yol haritası belirlenmeye çalışıldı. DEM Parti, TBMM Başkanı’nın inisiyatifiyle, tüm siyasi partilerin katılımının sağlanacağı özel bir yasal düzenleme öneriyor. Bu düzenlemenin süreci koruyarak hukuki bir zemine kavuşturması gerektiği ifade ediliyor.

YARGI PAKETİ HAZIRLIKLARI

DEM Parti kaynakları, yasal zeminin sağlanması öncesinde iktidarın önemli adımlar atabileceğini belirtiyor. Bu adımlar arasında AİHM ve AYM kararlarına uyulması, Cezaevi Gözlem ve İdare Kurulları aracılığıyla keyfi tutulan hükümlülerin serbest bırakılması, Gezi hükümlüsü Can Atalay’ın serbest bırakımı ve belediyelere kayyum uygulamasının sonlandırılması öneriliyor. Ancak bu maddelerin şart olarak öne sürülmediği de vurgulanıyor.

GÖRÜŞMELER VE YENİ STRATEJİLER

DEM Parti kaynakları, 2013’te başlayan ancak sonuçlanmayan sürecin ardından, İmralı’da Abdullah Öcalan’ı ziyaret edenlerin yasal güvenceye ihtiyaç duyduğuna dikkat çekiyor. Bu bağlamda, yargı paketlerinin aceleyle hazırlanabileceği ve ilk olarak hasta tutuklular için düzenlemeler yapılabileceği ifade ediliyor. İlk yargı paketinin Kurban Bayramı’ndan sonra Meclis’e gelmesi bekleniyor. Ayrıca, İmralı ziyaretlerinin ardından siyasi partilere yeniden ziyaretler yapılması planlanıyor. Bu ziyaretlerde, süreç hakkında bilgilendirme yapmakla kalmayıp gelecek adımlar üzerine de tartışmalar gerçekleştirileceği belirtiliyor.

BEKLENTİLERİN HIZLA KARŞILANMASI GEREKİYOR

SON DÖNEMDE DEM Parti, yalnızca siyasi partilerle değil, Meclis içi ve dışı çalışmalara da yoğun bir şekilde katılmayı hedefliyor. Ayrıca, yasal düzenlemelere destek turu yapılması planlanıyor. DEM Parti kaynakları, hükümetin 2022 yılından beri bir af beklentisi oluşturduğunu ve cezaevlerinde olumlu bir beklenti doğduğunu ifade ediyor. Hem muhalefetin hem de iktidarın, hızlı bir şekilde bir yargı paketi çıkararak cezaevinde olup bekleyenlerin umudunu bir an önce karşılaması gerektiği vurgulanıyor.