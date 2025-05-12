PKK’nın Kararıyla Diyarbakır’da Halaylar Çekildi

PKK’NIN FESHİ VE SİLAH BIRAKMA KARARI SONRASI HALAYLAR

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının ardından Diyarbakır’da birçok insan halaylar çekti. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bu kutlamalara katılarak vatandaşlara eşlik etti. Sur ilçesinde Gazi Caddesi ve Ulu Camii önünde toplanan kalabalık, bu tarihi anı coşkuyla kutladı.

TANRIKULU’NDAN İYİMSER MESAJLAR

Terörün sona ermesiyle birlikte yeni bir dönemin başladığını ifade eden Tanrıkulu, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu.” dedi. Tanrıkulu, yeni döneminin hem Diyarbakır hem de Türkiye için önemli olduğunu vurgulayarak, “Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak.” şeklinde konuştu.