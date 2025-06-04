PKK’nın Tüm Uzantıları Feshedilmeli, Silah Bırakmalı

PKK’NIN FESHİ VE SİLAH BIRAKMA GEREKÇESİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK terör örgütünün tüm uzantıları ve illegal yapıları ile birlikte feshedilmesi gerektiğini ifade etti. Çelik, “Silah bırakılması gerekmektedir. Burada tabii ki PKK var. Bir de PKK’nın uzantıları kastediliyor. Suriye’deki SDG yapılanması, İran’daki yapılanmaları ve benzeri oluşumlar da bu kapsamda yer alıyor. Dolayısıyla terörün finansmanı ve ideolojisinin yayılması ile ilgili bazı oluşumların da kendilerini feshetmeleri gerekmektedir” şeklinde konuştu. Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısında basın açıklamalarında bulundu.

Çelik, tüm vatandaşların bayramlarını kutlayarak, “Dünyanın zor bir dönemden geçtiği bu bayrama girdik” dedi. Gazze’deki durumu eleştirerek, “Gazze’deki soykırım, her geçen gün daha çok çocuk ve kadın ölümüne yol açıyor. Bu katliam şebekesinin başındaki Netanyahu, yolsuzluktan sorguya alındı” ifadelerini kullandı. Çelik, bayram kutlamalarının anlamının Gazze’deki bu durumlardan dolayı kaybolduğunu belirtti.

CHP İLE BAYRAMLAŞMA DURUMU

Bir gazetecinin CHP ile bayramlaşma olup olmayacağına dair sorusunu yanıtlayan Çelik, “Cumhuriyet Halk Partisi bayramlaşmamak kararı aldı. Biz kendi bayramlaşmamızı genel başkan yardımcımız Belgin Hanım’ın liderliğindeki heyetler aracılığıyla sürdüreceğiz. Yine de tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz” dedi.

Çelik, “PKK’nın kendisini feshetmesi ve silah bırakması gereklidir” diyerek devam etti. “SDG’nin başındaki kişi Türkiye’deki yetkililerle resmi bir teması var deniyor, ancak sürecin adı PKK’nın kendisini feshetmesi ve silahlarını teslim etmesi olmalıdır.” Tüm terör unsurlarının feshedilmesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Silah bırakma süreci somut ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşmelidir” dedi.

SİLAH YERİNE TESLİM SÜRECİ

Çelik, “Geçmişte yaşanan deneyimler dikkate alındığında, terör örgütünün silah bırakma sürecinin doğrulanacağı mekanizmaları hazırladık” diye ekledi. Ziyaretlerin iyi geçtiğini dile getirirken, “Ama esas olan silah bırakma ve fesih konusuna odaklanmaktır” şeklinde vurguladı.

Suriye hükümeti ile SDG arasında var olan bir anlaşmayı gündeme getiren Çelik, “Bu anlaşma çerçevesinde SDG silahlarını teslim edecek ve bazı siyasi faaliyetlerin yapılmasına izin verilecektir” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile SDG arasında resmi bir görüşmenin bulunmadığını belirtti. “Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyarak her türlü tehditten uzak durmalıdır” dedi.

LİDERLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin ve Zelenski ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Çelik, “Üç liderin İstanbul’da bir araya gelebileceği konusunda irade var” dedi. Ancak her tarafın olgunlaşması gerektiğini vurguladı.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Anayasa komisyonu çalışmalarına dair soruya cevap veren Çelik, yeni anayasanın önemli olduğunu ifade etti. “Yeni Türkiye’nin kimliği olacak bir anayasa gelecek nesillere borçtur. Bizim ilkemiz tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak ilkesidir. Bu çerçevede çalışmalara devam edeceğiz” dedi. Çelik, “Sivil bir anayasa, vatandaşın iradesiyle gerçekleşmiş bir anayasa demektir ve herkesin görüşü alınarak yapılacaktır” şeklinde sözlerini tamamladı. Myk toplantısı ise yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.