Pkk, Örgütü Feshettiğini Açıkladı

DEVLET BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI VE PKK’NIN AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” için yaptığı çağrının ardından, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongre yapan terör örgütü PKK, örgütü feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu. PKK’nın yaptığı açıklamada, örgütsel yapının tamamen feshedildiği ve silahlı mücadelenin sona erdiği belirtildi. “PKK adıyla yürütülen çalışmalar sonlandırıldı” ifadeleri kullanılarak durumu özetliği vurgulandı.

KÖSEOĞLU’NDAN TEPKİ ÇEKEN ANALİZ

Bu açıklama Türkiye’nin gündeminde önemli bir yer edinirken, “Hudutsuz Sevda” dizisinde yer alan oyuncu Hayal Köseoğlu’nun X hesabından yapmış olduğu analiz tepkileri beraberinde getirdi. Köseoğlu, “Çerkes ve yay burcu bir kadın olarak Kürt hareketini inanılmaz dramatik buluyorum. Yani abi tamam, tamam sensin ya. En önemli sensin. Sen benim doğum günümü kutlamadın diye darlayan arkadaş gibi darım darım darlıyorlar ülkeyi senelerdir” şeklinde yorum yaptı. Ayrıca, “Arkadaşlar bırakın ülke bazını, dünya bazında yapılan en büyük ayrımcılık, soykırım, asimilasyon, baskı milletlere değil cinsiyete dayalıdır. Bu dünyanın, bu coğrafyanın ve bu ülkenin en büyük sorunu kadın sorunudur. Biz kalkıp silahlanıp hak aramıyorsak size ne oluyor?” ifadelerini de ekledi.

KÖSEOĞLU’NA YAPILAN TEPKİLER

Köseoğlu’nun her biri dikkat çekici olan bu sözleri gündemi yeniden hareketlendirirken, çok sayıda kullanıcıdan ağır eleştiriler aldı. Kullanıcılar, “Çok cahilsin”, “Hayal sana kötü bir haberim var: faşistsin” ve “Bu kadar cahilini uzun zamandır görmemiştim” gibi sert yorumlar yaparak Köseoğlu’nun düşüncelerine tepki gösterdi.