Pkk Silah Bırakma Kararını İletti

PKK KONGRESİ VE OLUŞAN GÜNDEM

Silah bırakmayı düşünmesi beklenen PKK terör örgütü, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini gerçekleştirdi. Terör örgütünün alacağı karar merakla takip edilirken, Al Monitor tarafından ortaya atılan çarpıcı bir iddia, PKK’nın kendini feshetme kararını Türkiye Cumhuriyeti’ne ilettiği yönünde oldu. Ancak bu konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KONGRE SONUÇLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Kongreye dair yapılan açıklamalarda, “PKK 12. Kongresi 5-7 Mayıs tarihleri arasında başarıyla yapıldı. PKK 12. kongresinin sonuçlarına ve alınan kararlara yönelik geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar bir araya getirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır.” ifadesi yer aldı.

BAHÇELİ’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’deki grup toplantısında, “Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin bu sözlerinin ardından, DEM Parti heyeti, 26 Kasım 2024’te PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

DEM PARTİ HEYETİ GÖRÜŞMELERİ

9 Aralık 2024’te Bahçeli, Meclis bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunduğu konuşmasını alkışladı. 27 Aralık 2024’te ise Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti’nin PKK elebaşı Öcalan’la birinci görüşmesi 28 Aralık Cumartesi günü, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleştirildi.

IRAK’TAKİ GÖRÜŞMELER

Heyet, 16 Şubat Pazar günü Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Ardından, 17 Şubat Pazartesi günü Süleymaniye’de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile de görüştü. DEM Parti heyeti bir kez daha Öcalan ile buluşarak, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaptı ve Öcalan’ın mesajını aktardı. Öcalan bu mesajında, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerine yer verdi.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR VE BEKLENTİLER

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 9 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, “PKK’nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak” dedi. Doğan’ın bu açıklamasının ardından, PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini topladığını açıkladı.