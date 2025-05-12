Pkk, Silah Bırakma Sürecini Açıklıyorum

FESHİN DUYURULMASI VE PKK’NIN YENİ YOL HARİTASI

PKK, 12 Mayıs 2025’te yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, 5-7 Mayıs 2025’te düzenlediği 12. Kongresi’nde elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı. PKK, Türk-Kürt ilişkilerinin barış ve eşitlik temeli üzerine yeniden yapılandırılması çağrısında bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı Terörsüz Türkiye süreciyle bu gelişme ivme kazanmış durumda ve Ankara’nın izleyeceği yol haritası da merak ediliyor.

SİLAHLARIN TESLİM SÜRECİ

Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshini tamamlamasını bekliyor. Örgüt, 12 Mayıs’ta resmi fesih kararını duyurdu. Bu aşamadan sonra silahların teslimi gündeme gelecek. Silah teslim süreci için Türkiye, Irak ve Suriye’de belirlenmiş noktalar oluşturmayı planlıyor. Sürecin detayları ve takvimi önümüzdeki haftalarda netleşecek. Hürriyet’te yer alan bilgilere göre, silahlar Irak’ın kuzeyinde bulunan Duhok’a bağlı Amediye ile Erbil’in Binar ve Köysancak bölgelerinde; ayrıca Süleymaniye’nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılacak.

YASAL DÜZENLEMELERİN DEVREYE GİRMESİ

İkinci aşamada yasal düzenlemeler devreye girecek. Türkiye içinde eyleme karışmamış PKK üyeleri için yasal düzenleme yapılması gündemde. Bu düzenleme, suça karışmamış üyelerin topluma kazandırılmasını hedefliyor. Ayrıca, infaz reformları da tartışma konusu. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor ve hasta ve ileri yaştaki tutukluların tahliyesini kolaylaştıracak düzenlemelerin 10. Yargı Paketi kapsamında değerlendirilebileceği konuşuluyor.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DURUMU

PKK’nın üst düzey yöneticileri için durum, sürecin en kritik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi isimlerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Bu kişiler için üçüncü ülke formülü üzerinde duruluyor. Güney Afrika ve Norveç gibi ülkeler, üst düzey yöneticilerin gönderilebileceği olası destinasyonlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 300 üst düzey yönetici için bu formül uygulanabilirken, geri kalanların Irak’ta belirlenen bölgelerde kalabileceği ifade ediliyor. Türkiye vatandaşı yaklaşık 4 bin örgüt üyesi ise sınırlarda teslim alınacak.

ÖCALAN’IN DURUMU VE DEM PARTİ’NİN TALEPLERİ

DEM Parti, sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2014 tarihli “umut hakkı” kararının uygulanmasını talep ediyor. Ancak, Öcalan’ın İmralı’da kalmaya devam edeceği, fiziki özgürlüğüne yönelik bir adımın şu an için gündemde olmadığı belirtiliyor.

SÜRECİN YÖNETİMİ VE GELECEK ADIMLAR

Sürecin 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs’ta, “PKK bugün-yarın silahları bırakacak, yeni bir süreç başlayacak” diyerek sürecin adım adım ilerleyeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise her olumlu adımın bir sonraki adımı çağıracağını belirtti. Ankara, süreci Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve askeri birimlerin gözetiminde yönetecek. Silah teslimi sonrası, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca kayyım atanan belediyelerdeki seçilmiş başkanların görevlerine dönmesi, sürecin seyrine bağlı olarak ele alınabilir.