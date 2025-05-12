Haberler

PKK Silah Bıraktı, Halaylar Çekildi

HALAYLAR DİYARBAKIR’DA

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından Diyarbakır’da Gazi Caddesi ile Ulu Camii önünde çok sayıda kişi halay çekti. Bu etkinlik sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara destek verdi.

YENİ DÖNEM HEYECANI

Tanrıkulu, terörün olmadığı bir yeni dönemin başlamasını memnuniyetle karşılayarak, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu.” şeklinde ifade etti.

ADALET VE DEMOKRASİ VURGUSU

Yeni bir dönemin hem Diyarbakır, hem bölge, hem de Türkiye için başlamış olduğunu belirten Tanrıkulu, “Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” sözleriyle toplumsal barış ve adaletin önemine dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Altı Sanık Hakkında Karar Açıklandı

Zonguldak'ta bir Azerbaycanlı öğrenciye işkence eden 6 sanıktan 2'sine uzun hapis cezası verildi; biri 40, diğeri 31 yıl 8 ay ceza aldı.
Haberler

Serik Güreşleri’ni Cengizhan Şimşek Kazandı

Serik'teki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivan unvanını kazandı. 1200 güreşçi mücadele etti, ödüller ise Belediye Başkanı tarafından verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.