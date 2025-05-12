PKK Silah Bıraktı, Halaylar Çekildi

HALAYLAR DİYARBAKIR’DA

Terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme kararının ardından Diyarbakır’da Gazi Caddesi ile Ulu Camii önünde çok sayıda kişi halay çekti. Bu etkinlik sırasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vatandaşlara destek verdi.

YENİ DÖNEM HEYECANI

Tanrıkulu, terörün olmadığı bir yeni dönemin başlamasını memnuniyetle karşılayarak, “Bunca yıl sonra bu kadar acının, travmanın yaşandığı yıllardan sonra şiddetin, silahın, terörün olmayacağı bir dönemin başlaması herkesin ortak dileği ve ortak mutluluğu.” şeklinde ifade etti.

ADALET VE DEMOKRASİ VURGUSU

Yeni bir dönemin hem Diyarbakır, hem bölge, hem de Türkiye için başlamış olduğunu belirten Tanrıkulu, “Bizlere düşen görev adalet içinde demokrasiyle taçlandırmak” sözleriyle toplumsal barış ve adaletin önemine dikkat çekti.