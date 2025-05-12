Pkk, Silahları Bırakma Sürecini Başlattı!

PKK’NIN FESHİ AÇIKLAMASI

PKK, 12 Mayıs 2025’te yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, 5-7 Mayıs 2025’te düzenlediği 12. Kongresi’nde, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı. Örgüt, Türk-Kürt ilişkilerinin barış ve eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması için bir çağrıda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı Terörsüz Türkiye süreciyle bu gelişmenin ivme kazandığı bildiriliyor. Ankara’nın sürecin ilerleyişi hakkında nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu.

FESHİN DETAYLARI VE SİLAH TESLİMİ

Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshini tamamlamasını bekliyor. Örgüt, 12 Mayıs’ta resmi olarak fesih kararını açıkladı. Sonraki aşamada silahların teslimi gündeme gelecek. Silah teslimi için Türkiye, Irak ve Suriye’de ilgili ülkelerin gözetiminde belirli noktalar oluşturmayı planlıyor. Bu sürecin detayları ve takvimi, önümüzdeki haftalarda netleşecek. Gizli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi beklenen süreç, istihbarat birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin denetiminde gerçekleşecek. Silahların Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarının bulunduğu Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil’in Binar ve Köysancak; Süleymaniye’nin Seyid Sadık vilayetinde bırakılması bekleniyor.

YASAL DÜZENLEMELER VE REFORMLAR

İkinci aşamada yasal düzenlemelerin devreye girmesi öngörülüyor. Türkiye içerisinde eyleme karışmamış PKK üyeleri için bir yasal düzenleme gündemde. Bu düzenleme, suça bulaşmamış üyelerin topluma kazandırılmasını amaçlıyor. Ayrıca, infaz düzenlemeleri de tartışılmakta. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atılmasını talep ediyor. Bunun yanında hasta ve ileri yaştaki tutukluların tahliyesini kolaylaştıracak düzenlemeler, 10. Yargı Paketi kapsamında değerlendirilebilecek.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DURUMU

PKK’nın üst düzey yöneticilerinin durumu, bu sürecin en kritik noktalarından birini oluşturuyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi isimlerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Bu kişiler için üçüncü ülke formülü üzerinde çalışılıyor. Güney Afrika ve Norveç gibi ülkeler, üst düzey yöneticilerin gönderilebileceği olası ülkeler arasında. Yaklaşık 300 üst düzey yönetici için bu uygulama geçerli olurken, geri kalanların Irak’ta belirlenen bölgelerde kalması planlanıyor. Türkiye vatandaşı yaklaşık 4 bin örgüt üyesi ise kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

ÖCALAN’IN DURUMU VE TALEPLER

DEM Parti, sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 2014 tarihli “umut hakkı” kararının uygulanmasını istiyor. Bu karar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanların 25 yıl sonra şartlı tahliye hakkını içeriyor. Ancak, Öcalan’ın İmralı’da kalmaya devam edeceği ve fiziki özgürlüğüne yönelik bir adımın şu an için gündemde olmadığı ifade ediliyor.

SÜRECİN YÖNETİMİ VE ZAMANI

Sürecin 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs’ta, “PKK bugün-yarın silahları bırakacak, yeni bir süreç başlayacak,” ifadesini kullanarak sürecin adım adım ilerleyeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her olumlu adımın bir sonraki adımı tetikleyeceğini belirtti. Ankara, süreci Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve askeri birimlerin gözetiminde yönetmeyi planlıyor. Silah tesliminden sonra, Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşması öncelikli hedefler arasında. Ayrıca, kayyım atanan belediyelerde seçilmiş başkanların görevlerine dönmesi, sürecin seyrine bağlı olarak değerlendirilebilecek.