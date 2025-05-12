Pkk, silahları bıraktığını duyurdu

KONGRE SONUCU AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK, yaptığı açıklamada silahları bıraktığını bildirdi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen kongrenin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, örgüt kendini feshettiğini duyurdu. Terör örgütünün bu açıklaması, dikkatleri Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması çağrısına çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’den gelen açıklamalar, sürecin adım adım ilerleyeceğini belirtiyor. Olumlu adımların karşılıklı olarak gelmesi ihtimali vurgulanmakta. Ankara, PKK’nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyor ve böylece silahların teslimi gündeme gelecek. Silahların teslimi için bir yol haritasının belirlenmesi, üst düzey bekletiler arasında yer alıyor.

Sürecin bir sonraki aşamasında, yasaların düzenlenmesi tartışılacak. Özellikle dağda bulunan ve Türkiye içinde operasyonlara katılmamış PKK üyeleri için yasal düzenlemeler yapılması öngörülüyor. Ayrıca, üst düzey PKK mensuplarının durumu hakkında üçüncü bir ülke çözümü üzerinde düşünülmekte. İnfaz düzenlemeleriyle ilgili olarak da çeşitli beklentiler söz konusu. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atmasını talep ediyor.

Gelişmeler üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı heyetinde yer alan DEM Partili Ahmet Türk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türk, Bahçeli’nin bu sürecin hayırlı olmasını dilediğini ve kendisini kutladığını ifade etti. Türk, Bahçeli’nin süreçteki rolünün önemine dikkat çekti ve onun yaptığı çağrının Türkiye’nin geleceği için bir risk taşıdığını belirtti. MHP’li Meclis Başkanvekili Celal Adan da sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Adan, “Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in çelikten iradesi ve bilgece idaresi sayesinde; en derin yaramız sarılmış, kan ve kin devri kapanmıştır” söyleyerek durumu değerlendirdi.