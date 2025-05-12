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Pkk, Silahlı Mücadeleyi Sona Erdirdi

KONGRENİN SONUÇLARI TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Olağan Kongresi sonrasında yayımladığı sonuç bildirgesinde, silahlı mücadeleyi sonlandırdığını ve kendini feshettiğini duyurdu. Bu durum, 40 yılı aşkın süredir devam eden terörle mücadelede tarihi bir çığır açan gelişme olarak değerlendiriliyor. Peki, PKK gerçekten silah bıraktı mı?

ORGÜTÜN AÇIKLAMALARI VE GÖRÜŞLERİ

PKK’nın kongre sonrası yayımladığı bildiride, örgütün “silahlı yapısını sona erdirdiği”, “yasal olmayan tüm oluşumlarını dağıttığı” ve “kendini feshettiği” ifadesi açıkça yer aldı. Bu açıklama, örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı üzerinden duyuruldu. Bildirgede, “PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, halkımız üzerindeki inkâr ve imha siyasetini parçaladığını, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi.” denildi. Ayrıca, bildiride “PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı.” ifadelerine yer verildi.

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