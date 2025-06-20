Pkk, Silahlı Mücadeleyi Sonlandıracak

İSRAİL-İRAN SAVAŞININ GÖLGESİNDE PKK’NIN KARARLARI

Silahlı mücadele sürecinin sona erdiği bilgilere rağmen, PKK’nın yürüttüğü iç dinamikler netleşiyor. Örgüt yöneticileri, PKK’nın silah bırakma kararı hakkında tabanı ikna etme çalışmalarını sürdürüyor. PKK’nın önemli isimlerinden Duran Kalkan, terör örgütünün medya organına çıkarak kayda değer açıklamalar yaptı. Kalkan, daha önce “PKK Yürütme Komitesi Üyesi” olarak anılırken, bu kez “Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi Üyesi” unvanıyla kamuoyuna yansıdı. Bu unvan değişikliği, örgüt içindeki yeniden yapılanmanın bir belirtisi olarak görülüyor.

RADİKAL DEĞİŞİM VE SİLAHLI MÜCADELELERİN SONU

Kalkan, PKK’nın silahlı mücadele döneminin sona erdiğini belirterek, “PKK’nın feshinden geriye dönüş olmayacak. Silahlı mücadele stratejisini sona erdirmede kararlıyız. Karar verdik. Kesinlikle eskisi gibi bir silahlı mücadele çizgisi izlemeyeceğiz” sözlerini dile getirdi. Bu ifadeler, örgütün önemli bir dönüşüm sürecine girdiğini ve silahlı faaliyetlerini sonlandırma isteğini net bir şekilde kamuya aktardığını gösteriyor.

KONGRE Raporunun DETAYLARI VE TABANA ANLATIM SÜRECİ

Silah bırakma kararının alındığı kongrede, Kandil kanadı tarafından sunulan raporun içerikleri de gün ışığına çıktı. Raporda açık bir şekilde, “Bundan sonra PKK adıyla faaliyetler sona erdirilecektir” ifadesi yer aldı. Alınan kararların bu çerçevede şekillendiği bilgisine ulaşıldı. Örgüt yöneticileri, bu yeni kararı tabanlarına anlatmak için yoğun bir çaba içerisine girdi ve gelen bilgilere göre, ikna süreci büyük ölçüde başarıyla ilerliyor.