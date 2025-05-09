Pkk, Sırrı Süreyya Önder’i andı

PKK’DAN SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E ANMA

Terör örgütü PKK, topladığı kongrede hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’i özel olarak andı. Açıklamada, “PKK 12. Kongresi, Sırrı Süreyya Önder’i saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Apo’ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı” denildi.

SÜRECE KATKILARI ÖNE ÇIKIYOR

Sırrı Süreyya Önder’in barış sürecinde önemli rolleri olduğu vurgulandı. 6 Aralık 2018’de tutuklanan ve 4 Ekim 2019’da serbest kalan Önder, 2023 genel seçimlerinde DEM Parti’den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan Önder, aynı zamanda İmralı’ya giden heyette yer aldı. Öcalan’ın PKK’yı lağvetme çağrısını duyurduğu basın açıklamasında ilk sözü o aldı.

CENAZE TÖRENİ GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edilmesi beklenen Önder, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme gerçekleştiremeyerek hayatını kaybetti. Cenaze töreninde kızı, babasının sürece verdiği önemi dile getiren bir mektup okudu. Önder’in, “İki hafta sonra barış protokolü imzalayacağız, sonra rahatız” dediği ifade edildi.