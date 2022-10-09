İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “PKK Terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı -Lice- Bayırlı- Koçmarin) Şehit J.Uzm.Çvş. Ali Şirin Operasyonu” başlatıldı” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 650 personel görev alıyor.

Operasyonun 1’inci gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Bayırlı- Koçmarin ve Sağlık mahalleleri kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 adet sığınak kullanılamaz hale getirilirken; 1 adet EYP düzeneği, 10 bin kök kenevir bitkisi, 415 bin kök skunk bitkisi, 3000 kg. toz esrar, 470 kg. kubar esrar ele geçirildi. Böylece terör örgütünün finans sağlaması engellendi. Ayrıca çok sayıda muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar Kış Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.”