PKK’nın sözde sorumlusu öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK’ya ağır bir darbe daha indirdi.

MİT’in Suriye’nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/YPG’nin sözde eyalet sorumlusu Yusif Mehmud Rebani ile sözde yönetici Mazlum Esat etkisiz hale getirildi.

Son dönemde yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı’da 6 Temmuz’da yaptığı hassas bir operasyon ile PKK/YPG Suriye/Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani’yi etkisiz hale getirdi.

MİT, Haftanin Eyalet Sorumlusu iken, TSK’ya yönelik saldırıların talimatını veren, çok sayıda şehit verdiğimiz eylemlerin sorumlusu Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani’yi etkisiz hale getirilecek teröristler listesine dahil etti.

MİT’ten PKK/YPG’ye üst düzey darbe

Rezzan Cavit’i etkisizleştirmek için MİT bünyesinde kurulan bir ekip, Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani’nin, Suriye’de görevlendirildiğini tespit etti. Yapılan tespit üzerine araştırmalar derinleştirildi ve sahada bulunan ajanlardan gelen bilgilerle operasyon planlandı. Yapılan operasyon kapsamında, Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani ve beraberindeki Amude Derbesiye Eyaleti Genel İstihkam Sorumlusu Ruhaz Amude kod Mazlum Esat etkisiz hale getirildi. Operasyon sonrası, MİT’in saha ajanları, yeni bir operasyon planı kapsamında Kamışlı’dan güvenli bir şekilde Türkiye’ye geçti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT, yaptığı operasyon sonucunda Suriye’de varlık sahası bulan ve PKK ile organik bağı bulunmadığı yönünde uluslararası basında propagandalara malzeme olan YPG’nin İran asıllı teröristini etkisiz hale getirerek terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.