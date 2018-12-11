PKK’ya ağır darbe

Tunceli Valiliği, terör örgütü PKK’ya ait 30 sığınak, 5 mağara ve 6 deponun imha edildiği, operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildiği öğrenildi.

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 20 Kasım 2018 – 10 Aralık 2018 tarihleri arasında terörist unsurlara yönelik İ genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, “Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında teröristlere ait 30 adet sığınak, 5 adet mağara ve 6 adet depo imha edilmiştir. Operasyon bölgelerinde, imha edilen sığınak, mağara ve depolarda 2 adet EYP düzeneği, 300 kilogram Amonyum Nitrat Patlayıcı Madde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, çeşitli silahlara ait 8 adet şarjör ve 497 adet mühimmat, 3 adet telsiz, 3 adet SD kart, 23 adet akü, 50 adet tüp, çok miktarda örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

TRT