PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a düzenlenen hava harekatında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu. Hava harekatı ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bölgede tespit edilen hedeflere yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB’nin açıklamasında bölgede operasyonların sürdüğüne dikkat çekildi ve “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” denildi.