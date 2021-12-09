PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a düzenlenen hava harekatında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu. Hava harekatı ile 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, teröristlerin saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bölgede tespit edilen hedeflere yönelik hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB’nin açıklamasında bölgede operasyonların sürdüğüne dikkat çekildi ve “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! 3 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi” denildi.