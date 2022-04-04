PKK’ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, 2022 yılının ilk 3 ayında 80 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, “2022 mart ayında toplam 80, 76’sı sağ, 4 teslim olmak üzere terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53’ü PKK/KCK terör örgütü mensubudur” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

Çataklı’nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Kırsal alanda 4’ü büyük, 34’ü orta çaplı olmak üzere 8 bin 515 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 509 şehir operasyonu operasyon yapılmıştır.

Bu operasyonlarda 76’sı sağ, 4’ü teslim olmak üzere 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 53’ü PKK/KCK terör örgütü mensubudur.

Mart ayında 8 terör eylemi engellenmiştir.

Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde Mart ayında, 40 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 20 bin 585 operasyonda 26 bin 806 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik mart ayında gerçekleştirilen 2 bin 585 operasyonda 3 bin 551 kişi gözaltına alınmış, 41 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

Terör suçları kapsamında mart ayında, 17 bin 225 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 7 bin 482 kişi hakkında yasal işlem yapılmış, 179 şüpheli yakalanmıştır.

2 bin 771’i denizlerde olmak üzere toplam 17 bin 587 düzensiz göçmen ve 759 organizatör yakalanmıştır.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 492 bin 983’tür. Bugün itibarıyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 763 bin 565 kişidir.