PKK’ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarılı operasyonu sonucusu 11 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda “ara-bul-yok et” taktiğiyle Ağrı Dağı kırsalında 19 Şubat’ta, Hava Kuvvetleri, JİHA ve SİHA destekli “Eren Kış-9 Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Emre Dokumacı ” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Erzurum Jardarma Bölge Komutanlığı emir komutasında; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1592 personel ve 82 tim görev aldı.

Yürütülen operasyon kapsamında PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 28 metre derinliğinde ve “Y” harfi şeklindeki mağara tespit edildi. Teröristlerin barındığının belirlenmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Teröristlerin yaşadığı yer altındaki doğal mağara bölgesi, komandolar tarafından önce çembere alındı. Teröristlere “teslim ol” çağrıları yapıldı. “Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçaklar tarafından belirlenen hedeflere yakın yerler bombalandı. 100 metre uzunluğundaki mağaranın olduğu bölgede iş makinelerinin çalışabilmesi için 1,5 km yol yapıldı. 7 ekskavatör, 2 dozer, 2 rok makinesi ve teknik cihazlar bölgeye sevk edildi. 80 gün 6 bin 636 saat süren çalışmalar sonucu, bölgeden 14.770 kamyon hafriyat çıkarılarak yer altı mağarası ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, genişletilen operasyon kapsamında komandolar tarafından bölgedeki tüm mağara ve yeraltı sığınakları da tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Jandarma ekiplerince gizli ve her aşaması titizlikle yürütülen operasyon esnasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bölgeye giderek, yerinde incelemelerde bulundu, operasyon hakkında bilgi aldı, birliklere moral verdi.

9 Mayıs’ta tamamlanan operasyonda, bölücü terör örgütünün Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Operasyonda; 28 adet sığınak-depo-barınak imha edildi, 23 adet mayın-EYP, 2 adet termal dürbün, 2 adet silah üstü dürbün, 2 adet büyük telsiz, 4 adet küçük telsiz ile teröristlere ait çok miktarda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.