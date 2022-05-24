PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 4 askerin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan operasyonda bir grup terörist mağarada sıkıştırıldı.

Kuzey Irak’ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu’ndan şehit haberi geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada uzman çavuşlar Onur Doğan ve Hüseyin Cankaya ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli’nin şehit olduğu bildirildi.

Çatışmada yaralanan 4 asker ise bölgeden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİT SAYISI 4’E YÜKSELDİ

Ancak yaralı askerlerden Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA

Saldırının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

Askeri kaynaklar, Zap ve Avaşin-Basyan’da devam eden harekatta çıkan çatışmanın ardından bölgedeki operasyonların karadan ve havadan yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

KOMANDOLAR TERÖRİSTLERİ MAĞARADA SIKIŞTIRDI

Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı.

Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

MSB: PKK/YPG’Lİ 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman komandolarımız teröristleri cezasız bırakmadı, bırakmayacak! Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 7 PKK/YPG’li terörist komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi” denildi.