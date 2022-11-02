PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında bulunan 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri’miz (TSK), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi” denildi.