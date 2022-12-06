PKK’ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, düzenlenen başarılı operasyonda terör örgütü PKK’ya ait 14 sığınak ve sözde el yapımı patlayıcı ile sözde eğitim kampının imha edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de sürdürülen ‘Eren Abluka-Sonbahar-Kış-13 Operasyonu’ çerçevesinde, Ovacık ilçesi kırsalında nokta istihbarata dayalı gerçekleştirilen operasyonda 14 sığınak tespit edildi. Operasyonda, Merkez ilçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi.