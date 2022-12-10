Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda PKK’ya ağır darbe indirildiğini duyurdu.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar başarıyla devam ederken son haber Irak’ın kuzeyinden geldi. İki bölgede tespit edilen teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı operasyona ilişkin detayları da paylaştı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.” denildi.