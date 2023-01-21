PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği başarılı operasyonlarda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PKK/YPG’li teröristlerin Öncüpınar Hudut Karakolu’na saldırısının ardından terör hedefleri güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede önlemlerini artıran güvenlik güçleri, belirlenen terör hedeflerini ateş altına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saldırıya ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde karşılık verildiğini duyurdu.

Açıklamada, “PKK/YPG’li teröristler Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu” ifadelerine yer verildi.

“Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!”

Ayrıca “Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!” denildi.