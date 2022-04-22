PKK’ya ağır darbe! 42 terörist öldürüldü

Kuzey Irak’ın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine başlatılan operasyonda 42 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Irak’ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi