PKK’ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eli kanlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 40 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile hedeflerini sürdürdüklerini kaydederek, son 10 günde 40’a yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydeden Akar, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde. Irak’ın kuzeyinde teröristlerin kamp yerleri, barınakları, sığınakları tepelerine yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor.” dedi.

Dün Irak’ın kuzeyinde örgütün sözde 2 elebaşının teslim olduğu bilgisini paylaşan Akar, Suriye sınırında da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylece son 10 günde 40’a yakın teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.