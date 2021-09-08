PKK’ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarı ile gerçekleştirdiği operasyonda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı ‘Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığınca Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Eren-2 Operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Dicle ilçesi Kurşunlu Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir”

Milli Savunma Bakanlı tarafından yapılan açıklamada ise Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.