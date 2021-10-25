PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’a düzenlenen hava operasyonunda 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, “Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.” denildi.

Terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama, “Teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürecek!” ifadelerine yer verildi.