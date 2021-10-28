PKK’ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde terör örgütüne operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.