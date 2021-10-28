PKK’ya bir darbe daha

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde terör örgütüne operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.