Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'ya bir darbe daha indirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Gara ve Kandil’e düzenlediği operasyonda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK’nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Nihat Gören olduğu belirlendi.

Güvenlik birimlerinin Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya operasyonları sürüyor.

MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara’da 4, Kandil’de de 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara’da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK’nın sözde dış ilişkiler sorumlularından “Botan” kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

Bir süre PKK’nın “TAK” yapılanmasında yer alan terörist Gören’in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara’da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.