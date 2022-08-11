PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açtığı belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Mardin’de dün gerçekleştirilen operasyonda da 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, gelişmeyi “Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!” mesajıyla duyurdu.
Suriye’nin kuzeyinden Mardin hudut hattına taciz ateşi açan 6 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin cezalandırma atışları ile etkisiz hâle getirildiği açıklandı.
Aynı bölgede dün gerçekleştirilen operasyonda da saldırı ve sızma girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.