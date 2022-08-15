PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.