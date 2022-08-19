PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta düzenlenen operasyonda 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
“Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.”