PKK’ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!