PKK’ya bir darbe daha

Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Siirt Pervari Bestler Dereler-Herekol Bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Bakanlık, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre de, Eren Abluka Sonbahar-Kış 1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu’nda, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt Pervari Bestler Dereler-Herekol Bölgesi Dişlitepe mevkii kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi.